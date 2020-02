Hoe in Hoorn door een kapotte server de Spoedeisende Hulp dicht moest

Zo ging het ook mis bij het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen: ook daar ging een opslagserver kapot. En in het IJsselland-ziekenhuis in Capelle aan den IJssel zorgden een netwerkstoring en miscommunicatie ervoor dat een patiëntenstop moest worden ingesteld. Per jaar treden in ziekenhuizen tien van dit soort storingen op, schrijft de OVV.

En als systemen eenmaal platliggen, kan het veel werk zijn om de boel weer op de rit te krijgen. In Hoorn was de storing uiteindelijk pas na 22 uur helemaal voorbij, hoewel de Eerste Hulp na een paar uur weer open kon.

Beter op orde

Voor zover bekend heeft de storing niet geleid tot gezondheidsproblemen voor patiënten, al moesten er wel operaties worden uitgesteld. De Onderzoeksraad vreest dat de gezondheid van patiënten uiteindelijk wél in het geding kan komen als ziekenhuizen hun zaakjes niet op orde krijgen.

In het Dijklanderziekenhuis hebben ze sinds de storing een extra nood-patiëntendossier in de lucht gebracht. Dat staat op een andere plek: als alle computers in het ziekenhuis uitvallen, kan via internet het EPD nog worden bereikt.

