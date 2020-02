Steeds meer blowende jongeren, Arnhemse scholen luiden noodklok

Scholen in Arnhem maken zich zorgen over het drugsgebruik van jongeren. Een groeiend aantal scholieren zou geregeld blowen. "In sommige klassen blowt 50 tot 60 procent van de leerlingen", zei een schooldirecteur gisteren in de gemeenteraad, waar Omroep Gelderland bij was. Hij sprak namens meerdere scholen.

Op verzoek van raadsleden van de VVD en D66 kwamen het onderwijs, de politie, de zorg en wijkteams samen om het te hebben over drugsgebruik. Op scholen zou steeds meer gedeald worden en in veel wijken is er overlast van drugs. Volgens de raadsleden is de situatie nu op zo'n punt dat "we de grip aan het verliezen zijn".

Kinderen uit groep zeven of acht

Ook basisschoolleerlingen komen hierbij in beeld. "Het gaat soms om kinderen uit groep zeven of acht", zei een wijkmanager. "Vandaag nog was een jongen van 13 aan het dealen." Een jongerenwerker meldde het gevoel te krijgen dat het roken van joints in de pauze bijna normaal is geworden.

De politie laat weten dat er vooral meer meldingen nodig zijn. "We zien vaak dat drugsgebruik thuis en op scholen bekend is, maar niet gemeld wordt." Dat zou wel moeten, want dan kan de politie ermee aan de slag.

De partijen hebben afgesproken meer samen te werken om het probleem aan te pakken.

Voorlichting en preventie

Op landelijk niveau kan het Trimbos Instituut niet zeggen of het drugsgebruik van jongeren op scholen toeneemt. "Uit de laatste cijfers uit 2017 blijkt dat 9 procent van de jongeren tussen de 12 en 16 jaar ooit cannabis heeft gebruikt. Dat is sinds de laatste drie jaar niet veranderd", zegt Jeroen Lammers van het Trimbos Instituut. "We weten niet waar de jongeren cannabis gebruiken. We hebben dus geen duidelijk beeld in hoeverre dit op school gebeurt."

Willen de scholen in Arnhem het drugsgebruik aanpakken, dan is het volgens Lammers raadzaam om gezamenlijk een beter beleid op te stellen. "De scholen moet onderling beter samenwerken en ook samen kijken naar een aanpak. Je moet weten wat je moet doen als je bijvoorbeeld een scholier ziet blowen", zegt hij. "Maar ook op het gebied van voorlichting en preventie moet je duidelijke afspraken maken."

De scholen kunnen hierbij hulp inschakelen. "Zeker als je te maken hebt met dealen. Dan moet je contact opnemen met de politie of wijkagenten. Ook een instelling voor verslavingszorg kan de scholen hier goed bij ondersteunen", aldus Lammers.