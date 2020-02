Tien jaar gevangenis voor doden dochter, straf jaren hoger dan eis

Een man uit Hengelo die in 2016 zijn eigen dochter van bijna negen maanden om het leven bracht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. De officier van justitie had zes jaar geëist, maar de rechtbank vond die straf om meerdere redenen te laag.

De man was in februari 2016 alleen thuis met zijn baby. Hij zegt dat hij het meisje per ongeluk uit zijn armen liet vallen toen hij met haar "vliegtuigje speelde". Hij zou over een drempel zijn gestruikeld waardoor zijn dochter op haar hoofd viel, schrijft RTV Oost.

Die verklaring gelooft de rechtbank niet; de verwondingen van het kind waren daarvoor te ernstig. Ze had bloeduitstortingen, meerdere vormen van hersenletsel en botbreuken. Andere oorzaken voor haar letsel, zoals een aangeboren afwijking of een medische oorzaak, zijn uitgesloten.

Recht op leven

Volgens de rechtbank heeft de man zijn dochter expres gedood. "Wanneer er zo fors geweld wordt toegepast op een jong kind dan heeft diegene ook daadwerkelijk de bedoeling om het kind van het leven te beroven", zegt de rechtbank in een verklaring.

Het meisje overleed een dag na de mishandeling. "De man heeft met zijn onbeheerste en gewelddadige handelen zijn dochter het meest elementaire recht - het recht op leven - ontnomen."

Verder heeft hij niet de hulpdiensten gebeld en hij loog in het ziekenhuis over het ontstaan van de verwondingen. Daarnaast heeft hij geen opening van zaken gegeven over wat er precies is gebeurd. "Hierdoor blijven nabestaanden achter met de vraag wat er zich precies in de slaapkamer afspeelde en waarom."

Door alle omstandigheden vindt de rechtbank een gevangenisstraf van tien jaar passend. Als de man in hoger beroep gaat tegen de uitspraak, mag hij de zaak niet in vrijheid afwachten.