Bronckhorst scheidt 'te veel' afval, financiële strop voor gemeente

Inwoners van Bronckhorst zijn té goed aan de slag gegaan met het scheiden van afval. Dat wil zeggen, gezien vanuit het perspectief van de Gelderse gemeente. Die krijgt sinds enige tijd geen geld meer voor ingeleverd papier, plastic, metaal en blik, maar op die inkomsten was wel gerekend. Er is nu een begrotingstekort.

Daarnaast hebben veel meer mensen dan gepland hun eigen grijze bak weggedaan. Ook daardoor ontvangt de gemeente minder. Volgens een woordvoerder kreeg de gemeente altijd geld voor papier en pmd-afval dat door inwoners van Bronckhorst werd ingeleverd. "We konden dat spul verkopen aan China. Maar dat is niet meer zo. China wil het niet meer."

Daar komt bij dat veel meer mensen dan verwacht afstand hebben gedaan van hun eigen grijze container. "Inwoners konden kiezen of ze hun grijze afval wilden wegbrengen naar milieuparkjes of hun eigen container wilden behouden en dat het afval zou worden opgehaald." De optie om zelf afval weg te brengen is meestal goedkoper, omdat inwoners dan geen geld kwijt zijn aan het behoud van de bak en het laten ophalen van het afval.

Tekort van ruim een miljoen

"Wij dachten dat ongeveer 5000 mensen de container zouden behouden. Dat hadden we gebaseerd op onderzoek", zegt de gemeentewoordvoerder. Dat aantal bleek helemaal niet te kloppen. Maar een paar honderd mensen hielden de container. En dus is er een tekort, volgens Omroep Gelderland, van ruim een miljoen euro.

Toch moedigt de gemeente het scheiden van afval aan. "Het is heel erg begrijpelijk dat onze inwoners hiervoor hebben gekozen", zegt wethouder Paul Hofman. "Ik doe het zelf ook. Het gemakkelijk en het is goed voor het milieu."

Er wordt vanavond in een commissievergadering over het tekort gesproken. Dan worden er ook voorstellen gedaan om het probleem op te lossen.