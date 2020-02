Planbureau nam niet alle kosten mee, rekening klimaatakkoord hoger

Er zijn fouten gemaakt bij de berekening van de kosten van het Klimaatakkoord. Dat erkent het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) na een bericht daarover in het AD.

Volgens de krant zou bijvoorbeeld het verduurzamen van huizen "fors meer geld kosten" dan het PBL oorspronkelijk berekende. Aedes, koepelorganisatie van woningcorporaties, schat dat de bedragen zo'n 40 tot 50 procent hoger kunnen uitvallen. Maar volgens het Planbureau valt dat wel mee.

Onderzoeker Nico Hogervorst zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat er inderdaad "een paar kleine kostenposten zijn vergeten." Maar volgens hem is het effect op het totaal niet groot. "De berekeningen die we hebben gemaakt voor het Klimaatakkoord staan nog steeds overeind."

Herberekenen

Voorbeelden van afgesproken maatregelen zijn het isoleren van zo'n anderhalf miljoen huizen en huishoudens van het gas af laten gaan. Woningcorporaties worden geacht daarin het voortouw te nemen. Koepelorganisatie Aedes klaagde vorig jaar al dat de kosten van de vergroening van woningen te rooskleurig waren ingeschat.

Onderzoekers van het PBL zijn daarop opnieuw naar de cijfers gaan kijken. Daaruit bleek dat niet alle kostenposten waren meegenomen. Zo zou het rentepercentage op leningen aan corporaties zijn vergeten en werd het percentage dat aannemers extra in rekening brengen voor winst en risico niet meegenomen.

Hogervorst benadrukt dat het gaat om de nationale kosten die het PBL heeft berekend. Dat is het bedrag dat de Nederlandse samenleving als geheel kwijt is aan de verduurzaming. "Dat is dus niet wat de huiseigenaren gaan betalen. Die kosten worden door elkaar gehaald." Wat het Klimaatakkoord voor woningeigenaren en huurders gaat betekenen, is het Planbureau nog aan het berekenen.