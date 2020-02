Waterkwaliteit in de Rijn achteruit, zuiveren gaat steeds moeilijker

De Rijncommissie maakt iedere twintig jaar afspraken over waterbeheer en waterkwaliteit. De RIWA heeft onderzocht of de voorgenomen kwaliteitsverbetering is waargemaakt. "We hadden echt de hoop dat we verbetering zouden zien", zegt directeur Stroomberg. "Het verrast ons dat het is verslechterd."

De drinkwaterbedrijven hopen dat de ministers vanmiddag betere afspraken maken voor de komende twintig jaar. "De vorige keer waren het alleen beloftes om het water schoner te maken. Doelstellingen met concrete cijfers zouden helpen. Die kun je toetsen."

Drinkwater veilig

Het begint met de vergunningen die bedrijven krijgen om in de Rijn te lozen, zegt Stroomberg. "Je moet er bij vergunningen altijd op letten dat er ook drinkwater van het Rijnwater wordt gemaakt." Ook de zuivering van rioolwater kan veel beter: "Het is veel efficiënter om te zuiveren waar de verontreiniging plaatsvindt en niet pas hier. Er is ook de Europese afspraak: de vervuiler betaalt."

Ondanks de zorgen van de drinkwaterbedrijven is het water uit de kraan niet slechter geworden, zegt Stroomberg. "Dat is veilig. We zuiveren het totdat het gezond en schoon is. Maar dat kost ons steeds meer moeite."