Defensie komt omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen tegemoet

Het plan van Defensie om meer te vliegen vanaf vliegbasis Gilze-Rijen gaat in de ijskast. Dat heeft staatssecretaris Visser beloofd aan omwonenden van de Brabantse luchtmachtbasis. Ook deed ze andere toezeggingen aan de bewoners, die al jaren klagen over geluidsoverlast.

Zo komt er binnen enkele jaren een einde aan de mogelijkheid voor straaljagers om in noodgevallen te landen op de vliegbasis. Door het vervallen van deze reserveveldfunctie moeten stilgelegde nieuwbouwprojecten in de omgeving weer op gang komen.

Fors aantal bezwaren

Visser was woensdagavond op bezoek bij bezorgde omwonenden. Ze sprak met hen over het zogenoemde luchthavenbesluit, waartegen ruim 800 bezwaren zijn ingediend. "Dat is een fors aantal en de reden voor mij om hiernaartoe te gaan", zei Visser in NOS Langs de lijn op NPO Radio 1.

Buurtbewoners zijn bang dat het extra helikopterverkeer als gevolg van het luchthavenbesluit leidt tot nog meer overlast. Door de trillingen van de grote Chinook-helikopters ontstaan scheuren in woningen.

Maar nu wordt het luchthavenbesluit volgens Visser "even in de ijskast gezet. We stoppen met het formele besluit, maar gaan wel door met een aantal aanpassingen in de directe omgeving van omwonenden." Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassingen aan huizen om geluidsoverlast en schade door trillingen te beperken.

Omroep Brabant schrijft dat Visser van plan is om de reserveveldfunctie voor straaljagers te verplaatsen naar Luchtmachtbasis de Peel.