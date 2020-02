Nieuwe gevangenisunit voor zware criminelen in Leeuwarden

De nieuwe speciale gevangenisafdeling voor zware en vluchtgevaarlijke criminelen komt in de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden. De afdeling wordt begin volgende maand in gebruik genomen, meldt Omrop Fryslân.

Op de afdeling in Leeuwarden komt plaats voor twaalf gevangenen. Mogelijk komen er elders in het land in de toekomst afdelingen bij.

De gevangenisvleugel werd vorige maand aangekondigd door minister Dekker voor Rechtsbescherming. Kort daarvoor deed de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. een poging om te ontsnappen uit de gevangenis in Zutphen. L. werd daarna overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Afluisteren

De nieuwe gevangenisvleugel zit qua beveiliging tussen een gewone gevangenis en de EBI in Vught in. Op de afdeling wordt scherper toegezien op bezoek, kunnen gedetineerden makkelijker worden afgezonderd van medegevangenen en worden telefoongesprekken standaard afgeluisterd.

"We moeten de zware criminelen meer isoleren en meer beveiligen dan de rest van de gevangenen", zei Dekker bij de bekendmaking van het besluit in januari. "En je wilt soms rivaliserende bendes uit elkaar houden." De minister wil daarnaast ontsnappen uit de gevangenis strafbaar stellen.