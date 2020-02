Een cruiseschip als mega-onderzoekslab voor het coronavirus

Op de Diamond Princess werd op zaterdag 1 februari bij een passagier het coronavirus vastgesteld. Daarop werden de 3700 opvarenden in quarantaine geplaatst. De bewuste passagier was op 20 januari in Yokohama aan boord gekomen en vijf dagen later in Hongkong weer van boord gegaan. Het aantal met het coronavirus besmette mensen is sindsdien opgelopen tot 175.

Patronen van de contacten

"Om te begrijpen hoe het virus zich verspreidt is het in kaart brengen van de contacten tussen mensen die besmet zijn van groot belang", zegt Bruijning. "En de patronen waarlangs die contacten verlopen. Op dat schip zit een grote groep mensen die vatbaar is voor het virus, omdat je mag aannemen dat ze er nog nooit mee in aanraking zijn gekomen. Ze hebben dus geen antistoffen. En ze ontmoeten elkaar op allerlei plekken aan boord, in restaurants, bars, theaters, bioscopen, sportzalen."