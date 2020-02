Konikpaarden op Texel toch niet naar het slachthuis

Een groep konikpaarden die overlast veroorzaakt in een natuurgebied op Texel wordt toch niet geslacht. Daartoe heeft Staatsbosbeheer besloten. Duizenden mensen hadden een petitie getekend om de dieren in leven te houden.

De hengsten werden vorig jaar naar Texel gebracht omdat er een overschot aan konikpaarden was in Flevoland. Op het eiland veroorzaakten de dieren overlast: ze vielen bezoekers lastig en vraten de natuur kapot. Staatsbosbeheer kon geen geschikte nieuwe locatie voor de dieren vinden en overwoog de paarden te laten afmaken.

Dat stuitte veel mensen tegen de borst. Maar de petitie die zij begonnen, was niet de aanleiding voor Staatsbosbeheer om de dieren in leven te houden, zegt boswachter Anne Sprenkeling tegen NH Nieuws. "Toen bleek dat er geen ander gebied is voor deze paarden, zijn we verder gaan kijken en nu komen we met deze oplossing."

Rasters

Staatsbosbeheer heeft meerdere maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de paarden minder overlast veroorzaken in het natuurgebied. Zo worden in kwetsbare duingebieden rasters geplaatst zodat de dieren die delen niet meer kunnen kaalvreten. Ook mogen de paarden niet meer worden gevoerd door bezoekers. "Dat maakt ze tam, daardoor worden ze opdringerig en dat is juist het probleem", zegt Sprenkeling.

Als bezoekers van het natuurgebied de konikpaarden blijven voeren, is er een kans dat de dieren alsnog moeten worden afgevoerd. "Dat willen we natuurlijk niet", zegt de boswachter. "We gaan ook nog wat extra borden neerzetten om de mensen daarop te wijzen. We hebben het vertrouwen dat het dan goedkomt."