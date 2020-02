Rusland wilde MH17-verdachten zelf berechten

Rusland heeft Nederland in een brief gevraagd de vervolging van de drie Russische MH17-verdachten over te dragen aan Rusland. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat hij Moskou heeft geantwoord dat dat geen optie was.

Volgens Grapperhaus kwam het Russische verzoek op 17 oktober 2019 bij zijn ministerie binnen. Van de vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het neerhalen van het vliegtuig, hebben er drie de Russische nationaliteit. Als het proces tegen hen op 9 maart op Schiphol begint, zullen ze vrijwel zeker niet aanwezig zijn. Waarschijnlijk verblijven ze in Rusland, dat hen niet wil uitleveren.

Voorkomen van straffeloosheid

In zijn antwoord aan de Russische autoriteiten heeft Grapperhaus nog wel gevraagd of de Russen bereid zijn om een opgelegd vonnis over te nemen en eventuele straffen in Rusland tot uitvoering te brengen. "In het kader van het voorkomen van straffeloosheid." Het is niet duidelijk wat Moskou daarop heeft gezegd.

Een van de Russische verdachten heeft een Nederlandse advocaat. Het proces zal via een livestream integraal te volgen zijn. Nabestaanden van de ramp kunnen de zittingen in besloten kring volgen. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, familierechercheurs en Slachtofferhulp Nederland aanwezig zijn.