Unilever stopt met kinderreclame voor ijsjes

Unilever stopt met reclame en marketing voor eten, drinken en ijs voor jonge kinderen. Dat doet het bedrijf om overgewicht bij kinderen tegen te gaan. Bij gewone reclame hanteert Unilever voortaan een minimumleeftijd van 12 jaar en op sociale media een leeftijd van 13.

Het voedingsbedrijf stopt ook met het inhuren van influencers, socialemediasterren en andere beroemdheden. Het gebruik van tekenfilmfiguren wordt beperkt.

Unilever begint de reclamestop met de ijsjes, zoals de Magnum en de Raket. Later volgen andere producten.

Limiet

De ijsmakers van Unilever zijn al begonnen met het terugbrengen van de hoeveelheid calorieën en suiker in ijs. Als limiet voor kinderijs hanteert het bedrijf 110 calorieën en 12 gram suiker.

Unilever deelt naar eigen zeggen de zorgen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, die overgewicht onder kinderen een van de belangrijkste gezondheidsproblemen van deze eeuw noemt. Volgens de WHO kampten wereldwijd in 2016 124 miljoen kinderen en tieners tussen 5 en 19 jaar met obesitas en hebben 213 miljoen kinderen overgewicht.