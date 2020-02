'Voorkom nieuwe ramp, stop met varen bij Waddengebied in storm'

Partijen hebben ook vraagtekens bij het huidige systeem waarbij de Kustwacht schepen bij zware storm adviseert een andere route te nemen. Volgens PvdA-Kamerlid Moorlag heeft de kapitein van de Rauma adviezen genegeerd. Hij wil van minister Van Nieuwenhuizen weten wat de Kustwacht dan verder nog voor middelen heeft.

Maar liever zien de partijen dat de route die het dichtst langs de Wadden gaat dus sluit. En dat is niet eenvoudig, zo heeft Van Nieuwenhuizen steeds gezegd, omdat de route niet alleen door de Nederlandse wateren loopt.

Met Duitsers in gesprek

VVD en PVV zijn geen voorstander van het sluiten van de zuidelijke route. Zij zien meer in duidelijke afspraken met de sector zelf.

Zij vertrouwen wél op het waarschuwingssysteem van de kustwacht. VVD-Kamerlid Dijkstra wil wel van Van Nieuwenhuizen weten of dat systeem niet ook moet gaan gelden voor kleinere schepen, zoals de Rauma.

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Van der Graaf is er nog een ander probleem. "Het is onduidelijk of de Duitse kustwacht schepen op dezelfde manier waarschuwt als wij. Zodoende is het de vraag of schepen die vanuit het oosten onze kant op komen wel genoeg gewaarschuwd zijn." Ze roept Van Nieuwenhuizen op zo snel mogelijk te onderzoeken hoe dat zit.

CDA-Kamerlid Postma vindt dat zolang de zuidelijke route niet dicht is, het negeren van adviezen zwaarder bestraft moet worden, door alle kosten bij problemen op de veroorzakers te verhalen.