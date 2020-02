Officieel griepepidemie in Nederland

De griepgolf is dit jaar aan de late kant: meestal is voor het eerst sprake van een epidemie in december of januari. De afgelopen tien jaar duurde een epidemie gemiddeld dertien weken. Vorig jaar duurde de griepepidemie een week langer dan gemiddeld.

Maandag werd bekend dat vanaf deze week de monsters van patiënten ook worden gecontroleerd op het coronavirus. De symptomen van het uit China afkomstige virus lijken op die van het griepvirus.

Als in de tests een besmetting met het coronavirus naar boven komt, moet de eigen huisarts dit melden bij de GGD. Die kan met het RIVM maatregelen nemen om verspreiding tegen te gaan.