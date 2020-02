Reliek Bernadette van Lourdes komt naar Sint Jan in Den Bosch

Een stukje huid van de heilige Bernadette van Lourdes komt dit voorjaar naar de Sint Jan in Den Bosch. Het reliek ligt in de kathedraal van 11 tot en met 17 mei, het begin van de Mariamaand. Het is voor het eerst dat het bijzondere kleinood uit het Zuid-Franse bedevaartsoord naar Nederland komt. Na Den Bosch gaat het reliek ook naar de andere bisdommen in Nederland en België.

Het reliek, zoals het overblijfsel van het lichaam van een heilige wordt genoemd, wordt bewaard in een rijkelijk versierde schrijn. De reliekschrijn dat nu naar Nederland komt, bevat een stukje huid van Bernadette's been.

Volgens Omroep Brabant komt het kleinood in de Sint Jan bij vieringen in de buurt van het altaar te staan. Het is nog onduidelijk of kerkgangers de schrijn ook daadwerkelijk kunnen zien. Daarover neemt het bisdom binnenkort een besluit.

Mogelijk wordt het reliek verder meegedragen bij een van de processies in de Mariamaand, die van 11 mei tot 17 juni duurt. In Den Bosch staat zo'n processie gepland op 16 mei, in Bolsward op 24 mei. De eigenaren van de reliek in Lourdes moeten nog toestemming geven om de schrijn mee te nemen.

Jong meisje

Bernadette Soubirous was 14 jaar oud toen ze op 11 februari 1858 voor het eerst Maria zag verschijnen. Ze was met haar zus en een vriendin hout aan het sprokkelen in een grot in Lourdes toen ze het geluid als van een windstoot hoorde en een licht opmerkte. Ze zag een jong meisje, in het wit gekleed, met een blauwe gordel, een gele roos op elke voet en een rozenkrans aan haar arm.

Uiteindelijk zei Bernadette dat ze in korte tijd Maria zestien keer zag verschijnen. In 1862 erkende de bisschop de verschijningen als authentiek. In 1933 werd Bernadette door de paus heilig verklaard op het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Haar visioenen vormden de aanleiding voor het ontstaan van Lourdes als bedevaartsoord.