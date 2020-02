Het 'mooiste station van Nederland' gaat op de schop

Van Velsen, eerder verantwoordelijk voor de verbouwing van station Breda, bouwt nu ook in Groningen een voetgangerspassage van noord naar zuid. Dat is een opvallende ingreep. Wie nu vanuit het zuiden naar het station wil, moet eerst dwars door een woonwijk lopen en dan via een omweg en een trap naar het station.

Als het aan de architect ligt, komt er ook een nieuwe fietsenkelder onder het station, met ruimte voor 6000 tot 6500 fietsen. Vanuit de kelder kun je direct het perron op.

Stadsbalkon

Het balkon op de fietsenkelder is het enige idee voor het nieuwe station dat omstreden is. Niet lang geleden, in 2007, werd voor het hoofdgebouw al een fietsenstalling gebouwd met ruimte voor ruim 5500 fietsen - Groningers spreken over het 'Stadsbalkon'. Niet iedereen ziet de noodzaak van een nieuwe kelder.

De werkzaamheden aan het nieuwe station beginnen nog dit jaar. In 2024 is het nieuwe station klaar. Dan is er ook een besluit genomen over de toegangspoortjes. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt de NS ze wel en de andere vervoerder op het station, Arriva, niet.