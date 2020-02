Bombrieven ontploft bij bedrijven in Amsterdam en Kerkrade

In de postkamer van bedrijven in Amsterdam en Kerkrade zijn vanochtend bombrieven ontploft. Niemand raakte gewond.

De ontploffing in Amsterdam was bij een postsorteercentrum van ABN Amro aan de Bolstoen, op bedrijventerrein Sloterdijk, buiten de ring A10 aan de westkant van de stad. Dat gebeurde even voor 08.00 uur. Volgens een woordvoerder van de bank kwamen de medewerkers met de schrik vrij.

Een half uur later ontplofte in Kerkrade een briefpakket in een postsorteerbedrijf aan de Wiebachstraat, op een bedrijventerrein in het westelijk deel van de stad. Het bedrijf is ontruimd en explosievenexperts zijn onderweg.

Bij het bedrijf in Kerkrade zijn hulpdiensten aanwezig: