ABN Amro heeft nu meer dan 2000 fraudespeurders in dienst

Bij ABN Amro zijn nu meer dan 2000 mensen in dienst, die zich volledig wijden aan het opsporen van fraude, witwassen en andere financiële criminaliteit. Bij de presentatie van de jaarcijfers vanochtend zei de bank dat het gaat om bijna 9 procent van alle medewerkers. Het aantal fraudespeurders zal volgens topman Kees van Dijkhuizen mogelijk nog groeien naar 3000.

De bank doet zoveel aan het opsporen van fraude, omdat de klantendossiers niet op orde zijn. In augustus meldde de bank al haar 5 miljoen particuliere klanten te gaan doorlichten, op last van De Nederlandsche Bank. Vervolgens bleek in september dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek doet naar ABN Amro. De verdenking is onder meer dat de bank gedurende lange tijd ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd meldde.

De bank zegt nu vooruitgang te boeken met het op orde brengen van de klantdossiers. In 2022 moet dit afgerond zijn. "We maken gebruik van kunstmatige intelligentie en robotica om de effectiviteit en efficiëntie te verbeteren", zegt topman Van Dijkhuizen. Over het onderzoek van het OM heeft de bank geen nieuwe informatie.

Slechte leningen

De bank maakte vorig jaar ruim 2 miljard winst. Dat was 13 procent minder dan het jaar ervoor. De lagere winst kwam onder meer door de lage rente. Ook was de bank geld kwijt aan slechte leningen voor bedrijven in een aantal specifieke sectoren, vooral buiten Nederland.

ABN Amro is al langere tijd bezig om in de kosten te snijden. Maar deze besparingen werden deels teniet gedaan door de oplopende kosten van de fraudeopsporing.