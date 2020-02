Strijd om Googles 'etalage' na miljardenboete in nieuwe fase voor rechters

Naast de boete, die Google zonder problemen kan betalen, moest het bedrijf ook veranderingen doorvoeren. De 'etalage' werd opengesteld voor vergelijkingssites. De Nederlandse partijen Kieskeurig, Vergelijk.nl en Beslist.nl besloten hieraan mee te doen. Maar zij geven aan dat het nog altijd niet voldoende helpt.

Raimon Gort van Kieskeurig zegt dat zijn bedrijf tegen heug en meug meedoet met Shopping. Volgens hem is de toegevoegde waarde van zijn site dat hij veel meer informatie geeft over producten dan alleen de prijs, terwijl dit juist niet te zien is bij Google Shopping. "We zijn slechts een doorgeefluik."

"Als vergelijkingssite mogen wij wel adverteren, maar een consument komt direct uit bij de webwinkel en niet bij onze eigen site," zegt Joris Verwater van Vergelijk.nl.

"Google heeft zodanig maatregelen genomen dat zij er zelf beter van worden", zegt Léon Kramer van Beslist.nl. "Ze hebben nog meer dominantie weten te creëren. Het maakt ons leven niet makkelijker. Wij zien liever dat Google niet deelneemt aan Shopping."