Stranden weggevaagd en duinovergangen onbruikbaar na storm Ciara

Storm Ciara heeft op de Nederlandse stranden flink huisgehouden. Veel duinovergangen zijn niet meer bruikbaar en sommige stranden lijken grotendeels weggevaagd. Het water komt tot aan de duinen.

"Het is net drijfzand", zei een medewerker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanmiddag tijdens een inspectie tegen NH Nieuws. "Je rijdt meer op water dan op zand, dus we keren terug. Er is gewoon geen strand om veilig op te rijden. We moeten even wachten tot er meer strand beschikbaar is en de ondergrond weer wat harder is geworden."

Waterschap Scheldestromen in Zeeland plaatste vandaag borden bij duinovergangen die niet meer bereikbaar zijn voor al het verkeer.

1,5 meter hoogteverschil

Op sommige stranden is door het opstuivende zand een flink hoogteverschil ontstaan. In Zeeland gaat het op sommige plekken om 1,5 meter.

Voorlopig is daar even niks aan te doen. "In verband met de stikstofproblematiek mogen wij geen zand opspuiten", zegt een woordvoerder van Waterschap Scheldestromen tegen Omroep Zeeland. "De machines waar wij dat mee doen, stoten namelijk te veel stikstof uit. Ik hoop alleen wel dat wanneer er gevaarlijke situaties ontstaan zoals nu, er een uitzondering gemaakt wordt op die nieuwe regels. Rijkswaterstaat moet echt het strand opnieuw opspuiten."