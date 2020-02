'Duitsland laat zien dat CO2-uitstoot kan dalen terwijl de economie groeit'

Is het genoeg?

We weten nu hoe de stabilisatie te verklaren is, maar is het iets om trots op te zijn of juichen we te vroeg? "Je kan er niet ontevreden over zijn", zegt klimaatexpert Meyer. "Maar als je het over de langere termijn bekijkt, dan zie je dat er sprake is van een geleidelijke stijging, dus om nou te zeggen dat deze cijfers een reden zijn om te juichen, is wat vroeg."

Dat stipt ook Van Vuuren aan: "Al een paar jaar stijgt de emissie van CO2 niet heel hard. In 2015 en 2016 stabiliseerde het ook, en nu zien we weer een stabilisatie. Dat is positief nieuws, maar voor het halen van de doelen in Parijs moeten we meer doen."

De wereldwijde opwarming onder de 2 graden houden is sinds het klimaatakkoord van Parijs het doel. Daarmee moeten droogte, overstromingen, extreme hitte en andere ernstige gevolgen voor honderden miljoenen mensen worden beperkt. Om het doel te halen zal de wereldwijde uitstoot van CO2 elk jaar ruim 7 procent moeten dalen, is berekend. Uit de cijfers van vandaag blijkt dat we daar dus nog lang niet aan voldoen.

"We moeten naar een uitstoot van ongeveer nul, in plaats van een stabilisatie", zegt Meyer. De klimaatconferentie in Glasgow in november is volgens hem daarom heel belangrijk. Daar moeten alle landen hun nieuwe plannen presenteren, "want nu doen we nog niet genoeg".

Hoe zit het ook alweer met dat klimaatakkoord? In deze video zetten we de belangrijkste maatregelen uit het akkoord ook op een rij: