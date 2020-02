Doek valt voor budgetmaatschappij Air Italy

Air Italy houdt na jaren van verliezen op te bestaan. Eigenaren Qatar Airways en oprichter Aga Khan trekken de stekker eruit. Volgens Italiaanse media werkten er ongeveer 1200 mensen. Het is na Alitalia de grootste luchtvaartmaatschappij van Italië

Qatar Airways zegt dat de budgetmaatschappij nog te redden was geweest, maar alleen als alle aandeelhouders zich hiervoor wilden inspannen. Kennelijk had Aga Khan daar geen trek in. Hij is een inmiddels 83-jarige steenrijke zakenman en spiritueel-sjiitische leider, die afstamt van het Perzische keizershuis. Hij richtte Air Italy in 1963 op. De maatschappij ging eerder door het leven als Alisarda en Meridiana.

De naam Air Italy ontstond pas toen Qatar Airways twee jaar geleden instapte. De investeerders hadden grote plannen met de maatschappij. De vloot werd verdubbeld en er kwamen intercontinentale vluchten naar onder meer New York, Miami en Bangkok. Dat alles met de bedoeling om op termijn het verlieslijdende Alitalia te vervangen. Maar alle investeringen ten spijt lukte het Air Italy niet om winstgevend te worden. Vorig jaar werd 200 miljoen euro verlies geleden.

Tot 25 februari worden alle geboekte vluchten nog uitgevoerd, passagiers die na die datum hebben geboekt, krijgen hun geld terug.