Sprinkhanenplaag brengt voedselvoorziening Oost-Afrika in gevaar

De voedselvoorziening in grote delen van Oost-Afrika is in gevaar door de enorme sprinkhanenplaag die de regio al sinds december teistert. In onder meer Somalië, Ethiopië en Kenia heeft de insectenzwerm tienduizenden hectaren akkerland aangetast. Ook India en Pakistan ondervinden overlast van de insecten.

Het Rode Kruis zegt de situatie met andere hulporganisaties nauwlettend in de gaten te houden. Ook worden overheden ondersteund in de bestrijding van de plaag van woestijnsprinkhanen. Die worden beschouwd als de gevaarlijkste in hun soort.

Correspondent Koert Lindijer ging op sprinkhanenjacht in Kenia en zag welke schade de zwermen kunnen aanrichten: