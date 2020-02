Kabinet wil Kijkwijzer voor YouTube-kanalen verplichten

De Kijkwijzer moet ingezet worden bij filmpjes van YouTubers en vloggers, vindt het kabinet. Bij video's op grote Nederlandse YouTube-kanalen moet in één oogopslag te zien zijn of er geweld, drugs, seks of grof taalgebruik in zit. Verder moet met icoontjes duidelijk worden gemaakt voor welke leeftijd de inhoud geschikt is.

Het kabinet heeft een wet met die strekking voorbereid. Wie niet duidelijk duidelijk maakt dat de inhoud schadelijk kan zijn voor jeugdige kijkers, riskeert straks een boete.

De nieuwe wetgeving, die nu in de Tweede Kamer ligt, vloeit voort uit een Europese richtlijn. Die bepaalt dat jonge kijkers net als op televisie beschermd moeten worden tegen bepaalde schadelijke filmpjes. Landen kunnen zelf bepalen hoe ze die richtlijn, die in september ingaat, gaan naleven. En Nederland wil dat doen door de Kijkwijzer uit te breiden voor streaming media.

Gewenning aan geweld

Minister Slob vindt het hoog tijd voor deze wetswijziging. "Kinderen kijken al lang niet meer alleen tv. Vloggers zijn juist heel populair onder kinderen. Daarom is het goed dat ook deze filmpjes onder de Kijkwijzer gaan vallen. Zo worden ouders gewaarschuwd welke filmpjes schadelijk zijn voor kinderen. Als kinderen bijvoorbeeld veel naar geweld kijken, raken ze daaraan gewend. Met behulp van de Kijkwijzer kunnen we ze daartegen beschermen."

Niet alle YouTubers hoeven Kijkwijzer-icoontjes bij hun video's te plaatsen. Dat geldt alleen voor de grote YouTube-kanalen die zich op Nederland richten en waarmee geld wordt verdiend. Dat betekent dat populaire YouTubers als Enzo Knol er wel mee te maken krijgen.

Google laat weten dat YouTube al veel doet voor de veiligheid van kinderen. "Zo is er een aparte versie van YouTube voor kinderen, YouTube Kids. Ook kunnen uploaders van filmpjes aangeven dat hun video's alleen voor 18 jaar en ouder te zien mogen zijn."

Over de Kijkwijzer "gaan we graag het gesprek aan met de minister om de uitwerking van zijn plannen beter te begrijpen", zegt Google-woordvoerder Rachid Finge.