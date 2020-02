Politie vindt kilo zeer riskant fentanyl in schuurtje Eindhoven

In een schuur in Eindhoven heeft de politie ruim een kilo fentanyl gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie is het de eerste keer dat er zo'n grote hoeveelheid van de uiterst gevaarlijke stof in beslag is genomen.

Fentanyl lijkt qua werking op morfine, maar is veel sterker. De stof is zeer verslavend en inname van een kleine hoeveelheid kan al dodelijk zijn. In de medische wereld wordt fentanyl gebruikt als verdovingsmiddel en pijnstiller.

Volgens Omroep Brabant werd de stof vorige week gevonden in een plastic zak in het schuurtje van een 42-jarige man. Aanvankelijk dacht de politie dat er cocaïne in de zak zat, maar onderzoek wijst nu uit dat het fentanyl is.

De eigenaar van de schuur is aangehouden en zit nog vast. Naast de zak met fentanyl nam de politie ook onder meer dure horloges, duizenden euro's contant geld en verboden wapens in beslag.

Tienduizenden doden

In de Verenigde Staten en China is fentanyl al langer een groot probleem. In de VS overlijden jaarlijks tienduizenden mensen door een overdosis van de stof, die in medicijnen zit die online wordt besteld. Veel van die medicijnen komen uit China, dat inmiddels maatregelen heeft genomen en de uitvoer van de pijnstillers nu reguleert.