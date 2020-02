Amerikanen zijn quarantaine op Diamond Princess beu: 'We willen hier weg!'

Volgens het Japanse ministerie voor Gezondheid is het virus inmiddels bij 130 passagiers van de Diamond Princess vastgesteld. Aan boord zijn ongeveer 3700 mensen, onder wie vijf Nederlanders. Iedereen zit in quarantaine.

Het echtpaar voelt zich niet veilig aan boord van het schip. "Er is nog veel onduidelijk over het virus, onder meer over hoe het zich precies verspreidt", vertelt Gay Courter. "We zijn bang dat het virus zich verspreid via de airco. Ik ben 75 en mijn man is 77. We maken ons grote zorgen want we zitten in de groep met een verhoogd risico."

'Alsof we in een slechte film zitten'

De Courters hebben allebei last van nachtmerries. De hele situatie is angstaanjagend, vertelt Gay. "Vanochtend keken we vanaf ons balkon naar buiten en zagen we dertig tot veertig ambulances, brandweerwagens en militaire voertuigen staan. We zagen mensen in beschermende pakken rondrennen. Het is net alsof we in een slechte film zijn beland".