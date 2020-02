Timmermans waarschuwt tegen samenwerken met 'extreem-rechts'

Frans Timmermans waarschuwt partijen niet samen te werken met wat hij extreemrechtse politieke bewegingen noemt. In gesprek met de NOS zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie dat partijen niet in zee moeten gaan met partijen die volgens hem discrimineren en de scheiding der machten ter discussie stellen of hele bevolkingsgroepen wegzetten.

PvdA'er Timmermans reageert op de ontwikkelingen in de Duitse deelstaat Thüringen, waar een liberaal met steun van de christendemocraten en de Alternative für Deutschland (AfD) tot premier werd gekozen.

"De AfD is echt een hele nare club, die zonder enige reserve ook het nationaalsocialisme omarmt. Daarmee samenwerken lijkt me toch echt voor democratische partijen een no-go." Vandaag trad de partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer van de CDU af, onder meer vanwege de gebeurtenissen in Thüringen.

'Niet één antwoord'

Timmermans maakt zich zorgen over de toenemende bereidheid bij partijen om in gesprek te gaan met extreem-rechtse partijen. Hij ziet dat de gesprekken overal in Europa plaatsvinden. "Natuurlijk kan je niet op Europese schaal één antwoord verzinnen, want die partijen zijn ook allemaal anders. En ik vind het niet fair om partijen als Forum over een kam te scheren met de AfD."

Timmermans refereert aan gesprekken die de VVD en het CDA in Brabant voeren met Forum voor Democratie over de vorming van een coalitie. Vooral binnen het CDA is verdeeldheid over samenwerking met Forum.

Overal in de Europese Unie ziet Timmermans partijen aan de rechterkant worstelen met de nieuwe vaak populistische bewegingen. Hij vergelijkt het met de worsteling tussen de sociaaldemocraten en de communisten in het verleden. "Bij de sociaaldemocraten waren er die vierkant tegen elke vorm van samenwerking waren, maar in de loop der tijd kwamen er stemmen op die zeiden: 'nou, dat is misschien iets om mee samen te werken.'"

Zijn advies: doe het niet. "Ik was vroeger als socialist tegen het samenwerken met ondemocratische communistische partijen en ik zou mijn conservatieve vrienden willen adviseren: bezint eer ge begint aan samenwerking met wat ik toch zie als extreemrechtse partijen."