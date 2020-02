Natuurgebied De Biesbosch onder water door storm en hoogwater

Door een combinatie van storm Ciara en hoogwater in de rivieren is natuurgebied De Biesbosch grotendeels onder water verdwenen.

Het waterpeil in De Biesbosch kwam vanmorgen tot ruim 2 meter boven NAP. Sindsdien stroomt water vanuit de Boven-Merwede de Noordwaardpolder en vandaar De Biesbosch in.

De overstroming is gepland. Op die manier wordt de druk op dijken in de omgeving van Werkendam minder "Alles gaat zoals het moet. Hier is de Noorwaardpolder speciaal voor ingericht", zegt Michel de Vos van Rijkswaterstaat. Verwacht wordt dat vanavond rond 21.00 uur een piek wordt bereikt van 2.45 meter boven NAP.

Bewoners blijven

De bewoners van het gebied kregen vanochtend al een waarschuwing van de gemeente. Vooralsnog kiezen die ervoor om gewoon thuis te blijven. "Zij vinden het ook wel een mooi beeld om te zien", zegt De Vos.

Marko Oudenaarden is een van de bewoners. Hij woont op een terp - een hoog liggend stuk - in het gebied. "Dit is bizar. We houden droge voeten, maar wat een watermassa. Het is ongelooflijk", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Naast de terpen voor woningen en boerenbedrijven zijn er in de polder ook stukken met verhoogde paden en wegen. Volgens Rijkswaterstaat is het mogelijk dat die ook onder water komen te staan. "Het kan zijn dat de wegen uiteindelijk ook overstromen", zegt De Vos. "Het is pas net begonnen."

Dieren op de vlucht

In De Biesbosch hebben sommige dieren last van het hoogwater. Een aantal Schotse Hooglanders is door organisatie Free Nature naar een veilige plek gebracht. "Nu alle dieren veilig zijn is het prachtig om te zien", zegt Tanja de Bode van de natuurorganisatie. "We hebben vandaag het laatste groepje dieren naar hoger gelegen gebied gebracht."

In het gebied leven ook veel reeën, hazen, vossen en andere kleine zoogdieren. Natuur en Vogelwacht Biesbosch richtte speciale hoogwatervluchtplaatsen in voor op de vlucht geslagen dieren. "De meeste dieren kunnen daar instinctief mee omgaan", zegt Rob Haan van de organisatie.