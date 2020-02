Heimachine valt tegen gevel van woningblok in Rotterdam

In Rotterdam is een heimachine tegen de gevel van een wooncomplex gevallen. Dat gebeurde aan de Brede Hilledijk-Sumatraweg in de wijk Katendrecht. Volgens de veiligheidsregio raakte niemand gewond bij het ongeluk.

De brandweer ontruimt het complex. Tenminste een persoon op de vijfde verdieping kan het gebouw niet verlaten vanwege de schade aan de woning.

De heimachine raakte ook een auto die geparkeerd stond voor het gebouw. Videobeelden op Twitter laten zien dat de gevel zwaar beschadigd is geraakt: