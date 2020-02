Mbo'er met migratieachtergrond vindt nog altijd minder snel werk

De achterstand komt deels doordat meisjes met een migratieachtergrond na hun studie vaker een kind hebben. Bij jongens speelt de studiekeuze een rol. "We zien dat ze vaker een opleiding kiezen in de richting van economie en administratieve beroepen en daar is de vraag een stuk minder. En dat komt deels doordat deze beroepen worden gedigitaliseerd", zegt SEO-directeur Bas ter Weel in het NOS Radio 1 Journaal.

Verder hebben mbo'ers zonder migratieachtergrond vaker een betaalde stage en een structurele bijbaan en dat kan helpen bij het vinden van werk.

Discriminatie

Meer dan de helft van het verschil is volgens SEO niet goed te verklaren. De onderzoekers denken dat factoren die moeilijk te meten zijn een rol spelen, zoals taalvaardigheid, een slechter netwerk, motivatie en discriminatie door werkgevers. SEO gaat volgend jaar meer onderzoek doen naar de rol van discriminatie.

In een reactie tegenover het Financieele Dagblad zeggen VNO-NCW en MKB Nederland discriminatie "ten zeerste" af te keuren. Volgens de werkgeversorganisaties komt het vaak door kennisgebrek en onbewuste vooroordelen. "Het is niet alleen verboden, maar ook kortzichtig, we hebben iedereen keihard nodig."

Hardnekkig

De MBO Raad spreekt van een niet nieuw, maar hardnekkig probleem. "Daarom werken we met bedrijfsleven, ministerie en studentenvakbond aan een campagne om het beeld dat sommige werkgevers hebben te veranderen. Alle mbo'ers verdienen gelijke kansen, ongeacht hun achtergrond", zegt waarnemend voorzitter Frank van Hout in het FD.

NOS op 3 maakte eerder een portret van Mourad, die na tevergeefs sollicitatiebrieven sturen, een sollicitatievideo maakte.