VVD wil veel meer colleges op afstand

De VVD in de Tweede Kamer wil dat in het hoger onderwijs veel meer colleges ook op afstand zijn te volgen. Door het aanbod 'digitaal' te maken, kunnen veel meer mensen profiteren van de kennis van topdocenten op universiteiten en hogescholen, zegt Kamerlid Wiersma van de regeringspartij.

Zo veel mogelijk colleges zouden online gratis beschikbaar moeten komen voor iedereen. De VVD denkt dat mensen dan makkelijker vantevoren kunnen bekijken of een bepaalde studie misschien iets voor hen is. En met 'digitaal onderwijs' is een studie ook makkelijker te combineren met bijvoorbeeld een baan of zorgtaken, vindt de regeringspartij.

Opdracht aan universiteiten en hogescholen

Wiersma benadrukt dat er altijd ook klassikaal onderwijs zal blijven, dat het contact tussen docent en student belangrijk is en dat het ene college zich er beter voor leent om op afstand te volgen dan het andere. Maar hij ziet zijn voorstel ook als een opdracht aan universiteiten en hogescholen om meer mensen te bereiken.

Volgens de VVD kan het collegegeld omlaag als het online-aanbod veel groter wordt.

Tweede studie

De regeringspartij stelt verder voor om mensen die zijn afgestudeerd een soort digitaal abonnement te geven bij hun vroegere onderwijsinstelling. Op die manier kunnen ze zonder extra kosten toegang houden tot allerlei gegevens en bijblijven in hun vak.

De afgestudeerden zouden er ook een tweede studie kunnen doen, zonder daar collegegeld voor te betalen. In het plan van de VVD zou het alleen geld kosten als ze voor hun tweede studie tentamens afleggen of bepaalde begeleiding nodig hebben.

De Tweede Kamer praat vandaag over het hoger onderwijs. Daar zullen deze en andere plannen aan de orde komen.