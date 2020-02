In Zwitserland werken ze aan 'de sleepwagen van de ruimte'

Zo'n ongeluk met ruimteafval klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar het is eerder gebeurd. In 2009 knalde de oude Sovjet-satelliet Kosmos op de commerciële nog werkende satelliet Iridium. Het leverde een grote hoeveelheid ruimteafval die nog honderden jaren om de aarde zal draaien. Nieuwe satellieten worden nu in andere banen gelanceerd.

'Van levensbelang'

"Als we ruimtevaart veilig willen maken is het van levensbelang om iets aan dat afval te doen", zegt de Vlaamse ruimtevaartdeskundige Nancy Vermeulen. Ooit was ze zelf aspirant-astronaut, inmiddels traint ze mensen die willen betalen voor een ruimte-trip. "Nieuwe missies naar de Maan of naar Mars of ook ruimtetoerisme kunnen in gevaar komen. Er kan een moment komen dat de mens niet meer door die afvalberg heen komt."

Grote vraag is: hoe kan worden voorkomen dat de ruimte om de aarde heen verandert in een ware vuilnisbelt? Piguet en zijn team denken de oplossing te hebben, al kan hij daar alleen een prototype van laten zien.

Hoog weggestopt in een opslagplaats op de campus van de technische universiteit van Lausanne staat dat prototype. Het is een apparaat van nog geen kubieke meter groot. "Het is echt de 1.0-versie", zegt Piguet, leider van het team dat het stuk ruimtepuin moet gaan opruimen. Het is een soort omgekeerde paraplu die door dicht te klappen het ruimteafval moet pakken. Daarna gaat het apparaat samen met het stuk ruimteafval terug naar de aarde en verbrandt het in de dampkring.