Inval bij Haags raadslid Van Doorn wegens lekken

Bij het Haagse raadslid Arnoud van Doorn is afgelopen donderdag een inval gedaan door de politie, zegt hij zelf op sociale media. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er een inval is gedaan bij een Haags gemeenteraadslid, maar wil niet zeggen om wie het gaat.

Volgens het OM heeft het gemeenteraadslid informatie gelekt uit een vertrouwelijke bespreking tussen de commissaris van de koning Jaap Smit en de Haagse fractievoorzitters op 7 oktober. Door het lek werd duidelijk dat Johan Remkes gevraagd was als waarnemer voor de opgestapte burgemeester Pauline Krikke.

Totale onzin

Arnoud van Doorn is van de Partij van de Eenheid. Hij is een voormalig PVV-raadslid dat zich bekeerde tot de islam. Hij beschouwt de reden voor de inval als een "smoes". "Totale onzin, we weten de ware reden maar al te goed", schrijft hij op het Facebook-account van zijn vriendin. Zijn eigen account is geblokkeerd. Van Doorn denkt zelf dat de inval verband houdt met een artikel in Het Parool, waarin staat dat hij fondsenwerver is voor islamistische organisaties.

In zijn Facebookbericht schrijft hij dat de inval om half zeven 's morgens was in zijn woning en op zijn kantoor in het Haagse stadhuis. Telefoons, tablets, laptops zijn in beslag genomen volgens Van Doorn.