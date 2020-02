Studenten geschokt door 'Chinezen sterf' in lift Wageningse flat

Een studentencomplex van de Wageningen Universiteit is vannacht beklad en besmeurd. Teksten als 'Die Chinese', Engels voor 'Chinezen, sterf' en 'Chinese corona' zijn in een lift van het complex geschreven. Ook is de lift besmeurd met ontlasting.

"Dit is meer dan discriminatie en vreemdelingenhaat. Degene die dit soort verschrikkelijke dingen doet, leeft samen met ons maar probeert het leven van alle huurders kapot te maken", schrijft een van de bewoners op Facebook. Volgens de bewoner wonen er veel Chinese studenten in het pand.

Ook is een Chinese vlag van een kamerdeur gescheurd en zou er op deuren van appartementen zijn gebonkt. Het is nog onduidelijk wie daarachter zit. De politie is op de hoogte van de vernielingen. "Mijn collega's zijn vanochtend langs geweest om de zaak te onderzoeken", zegt een woordvoerder. "Inmiddels is de boel ook opgeruimd." Voor zover bekend is er nog geen aangifte gedaan.

'Respectloos en discriminerend'

Woordvoerder Simon Vink van de Wageningen Universiteit noemt de vernielingen "respectloos en discriminerend". "Vreselijk dat zoiets gebeurt. We nemen het hoog op", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Vink geeft aan dat het lastig is voor de universiteit om wat te ondernemen. "We gaan samenwerken met de verhuurder en de gemeente, want de bewoners mogen niet worden lastiggevallen", zegt hij. "Het is te vroeg om te weten wie de daders zijn. Maar ik verwacht niet dat het uit de universitaire gemeenschap komt."