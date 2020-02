Trump noemt tweet van Nederlander met 150 volgers 'fake news'

Via sociale media is sinds vrijdag massaal gereageerd op de foto. Het beeld leidde tot hilariteit onder gebruikers, die vonden dat de president een oranje gezicht had. Ook ontstond er een levendige discussie over de vraag of het oneffen gebruinde gezicht van Trump op de foto was bewerkt om hem belachelijk te maken.

#oranjegezicht

Een van de vele reacties was afkomstig van Maarten van der Linden, die een zwart-witversie van het beeld voorzag van het commentaar: "O mijn God, Amerika. Jullie president!" in combinatie met de hashtags #toomuchmakeup (#teveelmakeup) en #orangeface (#oranjegezicht).

Waarom Trump juist op het bericht van Van der Linden reageerde, is niet bekend. Wel is duidelijk dat Trump het commentaar van de Nederlander maar niets vindt, en dat wilde delen met zijn ruim 72 miljoen volgers. "Nog meer fake news. Dit is gefotoshopt, overduidelijk, maar er stond een stevige wind en het haar ziet er goed uit? Alles om te vernederen!", schrijft Trump erbij.

Sinds de reactie van de president is het aantal volgers van Van der Linden van ongeveer 150 opgelopen tot ruim 600. De meer dan 7000 reacties onder het bericht zijn sterk verdeeld. Sommigen lachen met de Nederlander mee, anderen beschuldigen Van der Linden onder meer van pestgedrag.