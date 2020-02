Slapende man met vuurwapen in metro naar Den Haag aangehouden

Een 21-jarige Rotterdammer is gisteravond aangehouden in de metro van Rotterdam naar Den Haag, nadat medepassagiers hadden gezien dat de man een vuurwapen bij zich had.

Volgens de politie was het voor agenten niet moeilijk om de man in de boeien te slaan, "want zij wisten hem in zijn slaap te verrassen".

Het incident gebeurde rond 23.30 uur gisteravond. Passagiers sloegen alarm toen ze zagen dat de man een vuurwapen bij zich had. Daarop werd de metro stilgezet bij station Berkel Westpolder in Berkel en Rodenrijs. Het wapen van de man is in beslag genomen.