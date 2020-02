Brand in Zwolse zorgflat, bewoners uit woningen gehaald door brandweer

In een zorgflat in Zwolle is afgelopen nacht brand uitgebroken. Tientallen bewoners worden door hulpdiensten uit hun woning gehaald. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland laat weten dat er sprake was van een uitslaande brand, maar dat die inmiddels onder controle is.

"En omdat er hier sprake is van hulpbehoevende mensen hebben we meteen snel en groot opgeschaald. Het kost tijd om deze mensen te evacueren", zegt ze. De bewoners worden laag voor laag uit het pand gehaald. Er zijn mensen die rook hebben ingeademd, maar de woordvoerder verwacht niet dat er nog bewoners vastzitten in hun woning.

Hoe de brand in de flat is ontstaan, is onduidelijk. Omwonenden wordt vanwege de rook aangeraden deuren en ramen gesloten te houden.