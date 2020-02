Doden door coronavirus overtreft aantal slachtoffers SARS-epidemie

Het nieuwe coronavirus is wel besmettelijker dan SARS. Eind januari overtrof de ziekte al het aantal SARS-gevallen en inmiddels zijn er alleen in China, waar het virus ontstond, ruim 37.000 besmettingsgevallen geteld.

Gisteren kwamen er in het land 2656 nieuwe gevallen bij. Dat waren er minder dan op vrijdag, toen er 3399 besmettingen bijkwamen. Volgens epidemioloog Joseph Eisenberg van de universiteit van Michigan hoeft dat niet te betekenen dat de virusuitbraak onder controle is.

Er is nog veel onzeker over de exacte aantallen, zegt hij tegen persbureau Reuters. "Dus misschien pieken de gemelde gevallen nu wel, maar weten we niet wat er gebeurt met de gevallen die niet worden gemeld. Dat is vooral een probleem op het platteland."

In de rest van de wereld is het virus nu opgedoken in 27 landen, waar in totaal 330 mensen zijn geïnfecteerd.