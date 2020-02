28ste editie Lowlands binnen vijf uur uitverkocht

Festival Lowlands is binnen vijf uur na het begin van de kaartverkoop uitverkocht. Om 11.00 uur vanochtend gingen de eerste kaarten de deur uit. Vlak voor 16.00 uur meldde de organisatie dat alle 60.000 driedaagse tickets voor het festival in augustus waren verkocht.

Waar Lowlands vroeger vaker binnen één dag uitverkocht raakte, was dat al een paar jaar niet meer het geval. Wel waren de afgelopen jaren alle kaarten ruim voor het begin van het festival al weg.

Deze week kondigde de organisatie de eerste 55 namen van het programma aan. Onder meer The Chemical Brothers, Foals, Liam Gallagher (van Oasis), The Opposites en Michael Kiwanuka treden komende zomer op in Biddinghuizen.

De 28ste editie van Lowlands vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 23 augustus. In totaal treden zo'n 250 acts op. Dat zijn niet alleen muzikanten, maar ook bijvoorbeeld theatermakers, cabaretiers en schrijvers.