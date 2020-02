Franse en Malinese leger doden 30 terroristen in West-Afrika

Bij operaties van het Franse en Malinese leger in de Sahel-regio zijn afgelopen week zeker dertig moslimextremisten gedood, meldt het Franse leger. De aanvallen waren in het grensgebied van Mali, Niger en Burkina Faso, waar verschillende terreurbewegingen zich verschuilen.

Twintig extremisten werden gedood bij drone-aanvallen, nog eens tien bij twee commando-operaties. Aan Franse en Malinese zijde zijn geen slachtoffers gemeld.

Frankrijk vecht sinds 2014 in de regio tegen terreurgroepen die zijn gelieerd aan al-Qaida en IS. Onlangs maakte het land bekend 600 extra militairen uit te zenden. Daarmee komt het totaal aantal Franse troepen uit op 5100.

Nederland was ook zes jaar aanezig in Mali. Die missie is vorig jaar beëindigd.