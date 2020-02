Botswana veilt vergunningen voor olifantenjacht 'om overlast in te dammen'

Normaal gesproken gaan bij het veilinghuis Auction It in Gaborone in Botswana auto's en kantoormeubilair onder de hamer. Maar gistermiddag kon er geboden worden op vergunningen om te jagen op olifanten.

Botswana werd lange tijd gezien als een veilige haven voor de olifant. In 2014 werd de jacht er verboden, maar de regering heeft besloten dat er weer gejaagd mag worden.

Bij deze eerste veiling waren er vergunningen beschikbaar om op zeventig olifanten te jagen. Uiteindelijk werden er zestig geveild voor 36.600 euro per olifant, in pakketten van tien stuks. Voor de laatste tien olifanten bood niemand de minimale pakketprijs van 166.000 euro.

Veilige haven

Nergens leven zoveel olifanten als in Botswana. De 130.000 dieren, die erg populair zijn bij toeristen, werden lange tijd beschermd en de aanpak van de regering werd gezien als een succesverhaal. Botswana werd een paradijs voor olifanten genoemd, in tegenstelling tot buurlanden zoals Zuid-Afrika en Zimbabwe waar wel op de dieren mag worden gejaagd.

Vorig jaar mei hief de regering het verbod op de jacht op, omdat de olifanten "veel problemen" veroorzaken. Ze vernielen akkers, eten gewassen op, vernielen hekken en doden ook mensen.

Volgens de regering loopt het de spuigaten uit en hebben ze de vele olifanten niet meer onder controle. Door olifanten af te schieten moet de overlast worden verminderd. Veel inwoners die last zeggen te hebben van de olifanten juichen de maatregel toe.

Stroperij

Maar er is ook veel tegenstand, vooral van natuurbeschermers. Die wijzen erop dat blijvende bescherming nodig is omdat de olifant in Afrika veel wordt gestroopt. Ook zouden er andere maatregelen genomen kunnen worden om "het conflict tussen mens en dier op te lossen", zoals het beter spreiden van olifanten over verschillende gebieden en het plaatsen van hekken. De meeste olifanten leven nu in het noorden van Botswana.

De lokale organisatie Elephants Without Borders zegt ook dat de jacht geen oplossing is. De jagers schieten graag de oudere mannetjes omdat die grotere slagtanden hebben. Zo'n jachttrofee maakt thuis meer indruk. Maar volgens de oprichter van de organisatie, bioloog Mike Chase, zijn het juist de jonge dieren die de meeste overlast geven.

De organisatie bestrijdt verder dat er steeds meer olifanten bij komen in Botswana; de populatie "is juist stabiel".

De overheid van Botswana zegt dat er later dit jaar nog meer vergunningen worden afgegeven, voor in totaal 272 olifanten. Daarvan mogen 202 dieren bejaagd worden door buitenlanders. Vooral veel Amerikanen reizen ervoor naar zuidelijk Afrika. Die zijn bereid om meer te betalen dan de veilingprijs van 36.600 euro.

De vergunningen van gisteren zijn gekocht worden door lokale bedrijven die met jagers dagenlang op pad zijn om een olifant te vinden en te doden. Het jachtseizoen in Botswana opent in april.