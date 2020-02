KNVB houdt storm Ciara in de gaten: 'Willen voorkomen dat supporters al op pad zijn'

De weersverwachting van NOS-weerman Peter Kuipers Munneke: "Zondagmiddag neemt de windsnelheid vrij snel toe. Aan de kust moet je rekening houden met windstoten tot 120 kilometer per uur. Ook in het binnenland gaan we waarschijnlijk windstoten krijgen van meer dan 100 kilometer per uur. Dat kan best lang aanhouden, tot in de nacht naar maandag. Daarbij valt ook veel regen, tot 30 millimeter, en is er kans op onweer en hagel."