Ombudsman somber over herstel huizen Gronings aardbevingsgebied

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen is nog nooit zo somber geweest over de situatie in het Groningse aardbevingsgebied. Dat zei hij gisteren na weer een bezoek aan de provincie.

Van Zutphen zei tegen RTV Noord dat hij bij eerdere bezoeken altijd dacht dat het een volgende keer wel beter zou gaan. Maar de praktijk is anders. "Ik heb zoveel mensen gesproken die teleurgesteld zijn, die al vier jaar vragen wat er met hun huis gaat gebeuren."

Huizen in Groningen hebben schade opgelopen door de aardbevingen die het gevolg waren van de gaswinning. De schadeafhandeling daarvan verloopt moeizaam.

Met de vuist op tafel

Waarom het maar niet lukt om iets gedaan te krijgen in het gebied, weet de ombudsman ook niet precies. "Maar het begint natuurlijk met gewoon aan de slag gaan", zegt hij. "Want daar mankeert het aan. Ik zie nog steeds veel te weinig versterkte huizen."

De ombudsman bezoekt de regio regelmatig. Het is de bedoeling dat hij zijn ervaringen onder de aandacht brengt in Den Haag. "Maar met de vuist op tafel slaan helpt ook niet altijd", denkt Van Zutphen. "Je moet duidelijk maken dat het echt om de mensen gaat en dat we moeten doen wat nodig is."

Van Zutphen vindt dat er te veel aandacht is voor procedures, regels en juristen in plaats van voor de mensen zelf. Hij denkt dat de ministeries in Den Haag nog altijd niet voldoende doordrongen zijn van de ernst van de bevingen, zoals ruim zeven jaar geleden in Huizinge. In dat geval zou de schadeafhandeling veel voortvarender zijn aangepakt, zegt de Nationale Ombudsman.