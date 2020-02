Ierland naar de stembus, Sinn Fein kan zomaar de grootste worden

Twee jaar geleden stapte Adams op en maakte hij de weg vrij voor een nieuwe generatie. Zijn opvolger, de 50-jarige Mary Lou McDonald, draagt een veel minder beladen geschiedenis met zich mee. Ze werd lid van Sinn Fein in 2001, drie jaar na de Goede Vrijdagakkoorden die een einde maakten aan de Noord-Ierse burgeroorlog. Ze was de eerste Europarlementariër voor Sinn Fein in 2004 en werd in 2011 gekozen in het Ierse parlement.

Ze klopt nu met een progressieve agenda zeer nadrukkelijk op de deur bij deze verkiezingen. "Het is nu al ruim twintig jaar vrede in Noord-Ierland. Dat is steeds meer iets uit het verleden aan het worden", zegt Eoin O'Broin, parlementslid voor Sinn Fein. "Mensen willen het over de toekomst hebben. Over vandaag."

Populair bij jongeren

McDonald is daarom populair bij jonge kiezers, die amper herinneringen hebben aan het Noord-Ierse conflict. Zo'n 35 procent van de Ieren onder de 35 jaar zegt op Sinn Fein te stemmen, beduidend meer dan elke andere partij. De partij zet in op verhoging van de belastingen voor de rijken, het bevriezen van de huren en het bouwen van veel meer betaalbare (en sociale) huurwoningen, iets wat veel jongeren aanspreekt.

McDonald is een groot voorstander van een verenigd Ierland, net als haar voorganger Gerry Adams. Mocht zij als de grote winnaar uit de verkiezingen komen, dan zal ze in de coalitiebesprekingen aandringen op een referendum over 'Ierse eenwording'.

Dat is de belangrijkste reden dat de regeringspartij Fine Gael van premier Varadkar nu al heeft gezegd nooit in een kabinet te willen gaan zitten met Sinn Fein. Varadkar vreest dat zo'n referendum op hele korte termijn voor nieuwe spanningen kan zorgen, zeker nu de onderhandelingen over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk na brexit nog lopen.

Mocht Sinn Fein de grootste partij worden, dan zal dat voor het eerst zijn in honderd jaar: een politieke aardverschuiving in Ierland. En is het aan Mary Lou McDonald om een regering te vormen.