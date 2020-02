Leider Rif-protesten krijgt politiek asiel in Nederland

Nawal Benaissa, een van de voormalige leiders van de protesten in het Marokkaanse Rifgebergte, heeft politiek asiel gekregen in Nederland, bevestigt zij aan de NOS.

In Marokko wordt ze vervolgd vanwege haar deelname aan de protesten in het Rifgebied. Ze werd meerdere keren opgepakt en kreeg een voorwaardelijke celstraf van tien maanden.

Benaissa vroeg in mei vorig jaar asiel aan in Nederland. Ze kwam via Spanje ons land binnen, nadat ze eerst was tegengehouden door de Marokkaanse douane. Sindsdien zit ze in een Nederlands asielzoekerscentrum.

Huismoeder

De Hirak-protestbeweging in Marokko begon in 2016 met betogingen voor betere leefomstandigheden. Een jaar later werd de toen 36-jarige huismoeder Benaissa de leider van de beweging, nadat haar voorganger Nasser Zafzafi was gearresteerd. Hij en andere leiders werden veroordeeld tot celstraffen oplopend tot twintig jaar.

"Het is snel gegaan", zegt een woordvoerder van Amnesty International over het nieuws dat ze in Nederland mag blijven. "Heel goed dat Nederland mensen zoals zij politiek asiel verleent. Gelukkig krijgt ze een vluchtelingenstatus, want ze heeft het heel zwaar gehad in Marokko."

Relatie is slecht

In 2018 uitte minister Blok van Buitenlandse Zaken zijn zorgen over de celstraf van de Hirak-activisten. Hij zei dat de straffen hem "aan de hoge kant" leken.

Voor de diplomatieke verhoudingen tussen Nederland en Marokko zal het asiel niet veel betekenen. "Marokko heeft al het idee dat Nederland de Hirak-beweging steunt", zegt correspondent Samira Jadir. "De relatie is al heel slecht en die zal niet snel slechter worden."