Aanhoudingen bij vechtpartij tussen buschauffeur en jongeren in Uithoorn

Bij het busstation in Uithoorn is een buschauffeur geschopt en geslagen door een groep jongeren. Dat gebeurde woensdag al, maar er was nog niks over bekendgemaakt voordat Dumpert vandaag een video over de ruzie plaatste.

De chauffeur raakte bij het incident gewond, laat een woordvoerder van vervoerder Connexxion weten. Er zijn drie mensen aangehouden.

Op de beelden is te zien hoe tientallen jongeren schreeuwend rondom de vechtpartij staan. De buschauffeur wordt, terwijl hij tegen een muur staat, geslagen door een jongen. Ook rolt hij met een jongen, en later ook met een meisje, over de grond. Een andere jongen trapt op dat moment tegen zijn hoofd.

Volgens de woordvoerder van Connexxion wilde de chauffeur die werd mishandeld een ouder echtpaar helpen, omdat hij dacht dat de groep het stel lastigviel.

De politie onderzoekt de zaak. "We proberen op dit moment om ieders rol duidelijk te krijgen", zegt een woordvoerder. "Dat betekent dat we de beelden bekijken en betrokkenen en getuigen willen spreken."

Hersenschudding

De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws. Hij heeft volgens Connexxion een hersenschudding. De man heeft aangifte gedaan.

De politie zou tegen Connexxion hebben gezegd intensiever te gaan surveilleren op busstation Uithoorn. "Het is niet een incident dat op zichzelf staat. Met Oud en Nieuw zijn alle bushokjes gesneuveld. Er is niks heel gebleven", zegt de woordvoerder van de vervoerder.

Chauffeurs voelen zich soms onveilig. De komende dagen zal met de politie gesproken worden over maatregelen om problemen in de toekomst te voorkomen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan camera's.