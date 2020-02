Geen betere plek voor Kick Out Zwarte Piet bij betoging Friesland

Kick Out Zwarte Piet krijgt niet een betere plek toegewezen voor een demonstratie bij de intocht van de Friese Sinterklaas, Sint Piter. De voorzieningenrechter in Groningen heeft een verzoek daartoe van de actiegroep afgewezen. De groep demonstreert morgen in de Friese plaats Grou tegen Swarte Pyt, de hulp van de Friese Sint.

Het kort geding was aangespannen tegen de gemeente Leeuwarden, waaronder Grou valt. De activisten hadden de betoging tegen Swarte Pyt ruim een maand geleden aangemeld, maar waren ontevreden over de toegewezen locatie.

Het liefst zou de groep demonstreren op de kade waar Sint Piter aankomt, maar de gemeente heeft een plek buiten het dorp aangewezen. De actievoerders denken dat hun protest niet wordt opgemerkt in het weiland aan de andere kant van een kanaal.

De kritiek op Swarte Pyt is vergelijkbaar met de grieven die de groep heeft over de Zwarte Piet van het Sinterklaasfeest dat in december wordt gevierd. Kick Out Zwarte Piet wil een Pyt "zonder racistische elementen".