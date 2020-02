Militairen opgepakt voor drugsbezit, vals geld en vechtpartij

De marechaussee heeft twee militairen aangehouden voor twee verschillende incidenten. De arrestaties waren in Den Helder en in Havelte.

Gisteren werd in Den Helder een 21-jarige militair uit Wierden opgepakt op verdenking van het aanbieden van vals geld en overtreding van de Opiumwet. De man betaalde in een horecaruimte op een kazerne met vals geld. Na onderzoek bleek de man nog meer vals geld te hebben in de slaapruimte en zijn auto. Ook vond de politie bij hem soft- en harddrugs. Hij zit vast.

Vannacht werd op de kazerne in Havelte een 24-jarige militair uit Enschede gearresteerd na een vechtpartij. Hij wordt verdacht van mishandeling van een collega.