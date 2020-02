Canada verlaagt snelheidslimiet spoor na grote oliebrand ontspoorde trein

Het ongeluk gebeurde gisterochtend in de buurt van het plaatsje Guernsey. Van de honderd wagons ontspoorden er ongeveer dertig, Iets minder dan de helft daarvan vloog in brand.

Tientallen inwoners van het nabijgelegen dorp moesten hun huis verlaten. Niemand raakte gewond.

Eerder ook al grote brand

Het is al de tweede keer in korte tijd dat een trein met olie ontspoort op dezelfde route. In december raakten negentien wagons met olie van de rails, 10 kilometer verderop. Het leidde tot een enorme brand en een lekkage van zo'n 1,5 miljoen liter ruwe olie.

Treinen met grote hoeveelheden gevaarlijke lading mogen in heel Canada de komende maand niet harder rijden dan 40 kilometer per uur. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de brand wordt die termijn verkort of verlengd.