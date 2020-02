Regen dooft Australische bosbranden, kans op overstromingen

Zware regenbuien hebben een derde van de bosbranden in de Australische deelstaat New South Wales geblust. Volgens de autoriteiten zijn zo'n 20 van de 60 bosbranden in de oostelijke staat dankzij de regen uit. De buien zijn echter zo hevig dat er nu overstromingen dreigen.

In Sydney was het vandaag volgens de burgemeester van de stad de natste dag in vijftien maanden tijd. In één dag tijd viel zo'n 60 millimeter regen. Burgemeester Moore zei op Twitter dat het "fantastisch" was om wakker te worden met "de hoognodige regen". De lokale autoriteiten hopen dat de regen ertoe leidt dat nog meer branden de komende dagen worden geblust.

Weerwaarschuwing

De komende dagen gaat het nog harder regenen. Het Australische weerbureau heeft voor een deel van New South Wales een weerwaarschuwing afgegeven voor zware regenval, aardverschuivingen en harde wind. De meeste problemen worden verwacht in Sydney en de rest van het zuidoosten van het land.

In Sydney valt morgen naar verwachting zo'n 130 millimeter regen, de meeste regen op één dag in 18 jaar tijd. Wegen zijn uit angst voor overstromingen dicht en stranden blijven vanwege de harde wind gesloten. Ook zijn sommige treindiensten gestaakt vanwege omgevallen bomen.